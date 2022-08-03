Супутник зафіксував, що російські військові почали використовувати окрему поромну переправу для переміщення техніки через Дніпро неподалік окупованого Херсону.

Про це повідомляє “Радіо Свобода” з посиланням на знімки Planet Labs.

Видання зазначає, що це вже друга переправа, яку побудували росіяни після точних ударів Збройних сил України (ЗСУ) по Антонівському автомобільному та залізничному мостах.

Також війська РФ побудували біля Херсону два понтонні мости і обладнали поромну переправу, щоби компенсувати їх пошкодження.

Варто зауважити, що поромна переправа для військової техніки вперше з’явилась на супутникових знімках Planet Labs 1 серпня – в районі селища Придніпровське Херсонської області. На момент фіксації супутником на переправі можна побачити 6 одиниць техніки, ще 4 – на березі.





Росіяни переправляють військову техніку через Дніпро біля окупованого Херсона // 3 фото

Ця поромна переправа зведена поруч з Антонівським залізничним мостом, рух через який для армії РФ заблокований внаслідок точних ракетних ударів ЗСУ.

За оцінкою військового експерта, аналітика Національного інституту стратегічних досліджень Миколи Бєлєскова, техніка, яку російські військові перевозять у такий спосіб, схожа на тентовані вантажівки: “Їх зазвичай використовують для постачання забезпечення: озброєння, боєприпасів, продовольства тощо”, — йдеться в матеріалі. Як він пояснив журналістам, ці пороми не дуже місткі. На супутниковому знімку видно тентовані вантажівки, можливо КАМАЗи, що зазвичай перевозять постачання.

Про іншу понтонну переправу біля другого пошкодженого українськими ракетними ударами Антонівського автомобільного мосту раніше повідомляли провладні російські ЗМІ, підкреслюючи, що таким чином перевозять цивільних. Супутник також зафіксував роботу цієї переправи.