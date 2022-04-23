Після початку війни в Україні співробітники одного з найстаріших російських видавництв навчальної літератури "Просвещєніє" отримали від керівництва негласне розпорядження звести до мінімуму згадку України та Києва у російських шкільних підручниках.

Про це повідомили працівники видавництва у коментарі Медіазоні.

За словами двох співробітників видавництва, які побажали залишитися анонімними їх, під загрозою звільнення, змушують переписувати підручники з історії для російських школярів.

“Чистити” Україну та Київ з російських підручників росіяни почали ще у 2014 році — відтоді автори й редактори згадували Україну якомога рідше і в якомога нейтральнішому тоні. Найважче тим, хто займається підручниками з історії.

“Перед нами стоїть завдання — зробити так, начебто України просто немає. Це набагато гірше, коли в підручнику просто не йдеться про якусь країну. Людина виростає без бази знань про якусь країну, і їй тоді набагато простіше. повірити у те, що йому розповідають про неї з телевізора”, — йдеться у повідомленні.

Раніше у видавництві перевіряли кожен підручник раз на п’ять років, однак з 2014 перевірки стали проходити набагато частіше.