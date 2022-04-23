Про це повідомили працівники видавництва у коментарі Медіазоні.
За словами двох співробітників видавництва, які побажали залишитися анонімними їх, під загрозою звільнення, змушують переписувати підручники з історії для російських школярів.
“Чистити” Україну та Київ з російських підручників росіяни почали ще у 2014 році — відтоді автори й редактори згадували Україну якомога рідше і в якомога нейтральнішому тоні. Найважче тим, хто займається підручниками з історії.
“Перед нами стоїть завдання — зробити так, начебто України просто немає. Це набагато гірше, коли в підручнику просто не йдеться про якусь країну. Людина виростає без бази знань про якусь країну, і їй тоді набагато простіше. повірити у те, що йому розповідають про неї з телевізора”, — йдеться у повідомленні.
Раніше у видавництві перевіряли кожен підручник раз на п’ять років, однак з 2014 перевірки стали проходити набагато частіше.
- Зокрема п’ятий Президент України Петро Порошенко в етері канадського телеканалу CBC News закликав не довіряти заявам Путіна щодо припинення штурму “Азовсталі” у Маріуполі й загалом не вірити російському президенту. За його словами, мета Кремля – знищення України.
- Нагадаємо, що у Маріуполі загинули маленькі артистки театру “Концепція” Очкур Єлизавета та Амельчикова Соня. Вони обидві грали головну роль Люсі у виставі “Лев, Чаклунка, Платтяна шафа”.
- Також російська армія 23 квітня завдала ударів по Одесі з акваторії Каспійського моря. Внаслідок дій агресора загинула 3-місячна дівчинка.