У тимчасово окупованому Криму російські військові перетворили Джанкой на найбільшу військову базу. Окупанти розмістили там близько 750 одиниць озброєння та техніки.

Про це повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу Олексій Громов під час брифінгу.

У найбільшу військову базу перетворили Джанкой та прилеглі території. За словами Олексія Громова, ворог утримує резерви на півночі Криму для посилення своїх угруповань у Херсонській та Запорізькій областях. Тобто на Наддніпрянському та Оріхівському напрямках.

“Місто Джанкой та прилеглі до нього районі фактично перетворилися на найбільшу військову базу на тимчасово окупованій території Криму, звідки здійснюється передислокація російських військ та техніки”, – сказав Громов.

За даними розвідки, в районі населеного пункту Медведівка у польовому парку розташовано близько 750 одиниць озброєння та техніки.

21 листопада у Генштабі заявили, що у Криму тривають заходи прихованої мобілізації до лав ЗС РФ. 19 листопада у Сімферополі відбулася нарада за участі так званих керівників силових структур із представниками управління міста та головами селищних рад. Головним питанням цього збіговиська було невиконання визначених кількісних показників мобілізації.