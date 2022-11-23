Про це повідомляє пресслужба Центру національного спротиву.

Зазначається, що розселення солдатів відбувається попри навчальний процес, зазвичай ворог займає один з поверхів пояснює це “охороною”: “У зв’язку зі втечею ворога з Херсону, потреба в розселенні зросла, відтак окупанти зайняли ще більшу кількість шкіл на Запоріжжі”, — йдеться в повідомленні.

Водночас ворог продовжує лікувати своїх поранених у цивільних лікарнях. При цьому цивільних пацієнтів не вивозять, а використовують як щит.

Раніше у ЦНС повідомляли, що росіяни ховають свою техніку на території медзакладів. Зокрема, в селі Михайлівка Запорізької області у дворі на території пологового будинку розміщені близько п’яти машин російських загарбників.