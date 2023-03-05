Про це повідомили Херсонська ОВА та глава ОП Андрій Єрмак.
Росіяни вдарили з мінометів по селу Понятівка Дарʼївської громади. Російські військові влучили по житловому будинку, де перебували люди.
За попередньою інформацією, загинули троє цивільних. Керівник ОПУ зазначив, що загинула жінка й двоє дітей.
Раніше в ОВА писали, що протягом 4 березня російські окупанти 78 разів обстріляли територію Херсонщини. Росіяни випустили майже 360 снарядів з мінометів, РСЗВ, артилерії, танків та БПЛА по мирних населених пунктах області.
По житлових кварталах Херсона завдали 11 ударів. Снаряди поцілили у державне підприємство та домівки херсонців.
Протягом минулої доби в регіоні загинула одна людина, ще троє дістали поранення різного ступеня тяжкості.
- У Запоріжжі рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки ракетного удару російських військ по одній з багатоповерхівок міста. Станом на ранок 5 березня відомо вже про 13 загиблих, серед яких – одна дитина.
- Ворог продовжує обстріли мирного населення прикордонних районів Харківщини. Минулої доби під вогнем окупантів були населені пункти Чугуївського та Куп’янського районів.
- Зранку 5 березня росіяни завдали удару з С-300 по селу Гришине Покровскої міської громади — пошкодили 7 будинків. Ще 6 будинків пошкоджено внаслідок вечірнього обстрілу Мирноградської громади.