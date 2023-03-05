5 березня у Херсонській області внаслідок російського обстрілу вбито трьох людей. Серед них двоє дітей.

Про це повідомили Херсонська ОВА та глава ОП Андрій Єрмак.

Росіяни вдарили з мінометів по селу Понятівка Дарʼївської громади. Російські військові влучили по житловому будинку, де перебували люди.

За попередньою інформацією, загинули троє цивільних. Керівник ОПУ зазначив, що загинула жінка й двоє дітей.

Раніше в ОВА писали, що протягом 4 березня російські окупанти 78 разів обстріляли територію Херсонщини. Росіяни випустили майже 360 снарядів з мінометів, РСЗВ, артилерії, танків та БПЛА по мирних населених пунктах області.

По житлових кварталах Херсона завдали 11 ударів. Снаряди поцілили у державне підприємство та домівки херсонців.

Протягом минулої доби в регіоні загинула одна людина, ще троє дістали поранення різного ступеня тяжкості.