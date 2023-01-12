У Генштабі заявили, що Росія не залишила мету захопити всю Україну та знищити її державність. Росіяни будуть намагатися окупувати всю Донецьку область, а після — Запорізьку область.

Про це повідомив заступник керівника Головного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов на брифінгу.

РФ, не досягнувши цілей у 2022 році, вирішила вести війну на виснаження.

“Прогнозується, що в найближчий час противник буде намагатись вийти на адміністративні кордони Донецької області. У подальшому може активізувати дії щодо захоплення лівобережної частини Запорізької області”, – наголосив він.

Російські військові мають намір надалі завдавати удари по енергетичних обʼєктах по всій Україні. Інтенсивність атак буде залежати від спроможності ВПК Росії забезпечити вироблення боєприпасів та Ірану, який постачає росіянам дрони.

Олексій Громов додав, що РФ планує сформувати щонайменше 20 нових дивізій, аби досягти загальної чисельності армії в 1,5 млн осіб. Такі плани свідчать, що Москва має наміри до довготривалого протистояння та ведення масштабних бойових дій. Проте втрати росіян, санкції та аналіз їхніх дій викликає сумніви, що вони зможуть досягти своїх цілей у зазначені терміни.

Крім того, протягом року буде зберігатися загроза наступу з території Білорусі. Противник може використовувати анонсовані спільні військові навчання для маневрів своєї армії. Станом на сьогодні заходів із підготовки ударного угруповання для відновлення наступальних дій із Білорусі не спостерігається.

РФ продовжує переміщувати до Білорусі свої підрозділи, зокрема на аеродром Мачулищі перебазували близько 10 вертольотів. Очікується перебазування військових літаків, тому зростає загроза завдання ударів з білоруської території.