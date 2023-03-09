Про це повідомила Головне управлення розвідки Міноборони України.

Розвідники отримали інформацію, що військово-політичне командування Росії готується провести масштабну провокацію найближчим часом.

“Для детального висвітлення провокації в Білорусь має прибути головний російський пропагандист Володимир Соловйов. 11 березня планується організація телерадіомоста та пряма трансляція з місця подій для пропагандистських ЗМІ у РФ”, — зазначили у повідомленні.

На терени Білорусі прибудуть кілька груп росіян. Ймовірно, у планах РФ передбачена загроза руйнування об’єктів інфраструктури та можливі жертви серед мирного населення.

Мета провокації створити ворожу суспільну думку щодо України з боку білоруських громадян. Зокрема для забезпечення повноцінної участі збройних сил країни у війні на боці РФ.

“Нагадуємо, що Україна не проводить жодних бойових операцій на території Білорусі”, — наголосили у повідомленні.