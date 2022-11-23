Про це повідомляє пресслужба Луганської ОВА у Telegram.
“Окупаційна влада з січня збирається підвищити тарифи на комуналку. Нижчі тарифи на комунальні послуги — це був один із козирів окупаційної влади при захопленні міст, на що розраховували, переважно, літні люди, які вирішили залишитися. Однак і цей подарунок виявився тимчасовим”, — йдеться в повідомленні.
Зазначається, до кінця місяця окупанти мають затвердити підвищення вартості на 10 % практично всіх послуг.
Також у повідомленні йдеться, що в 10 селах і селищах навколо Довжанська мобілізували майже усіх чоловіків, кому до 60 років. Наприклад, у селищі Хмельницький мобілізованих забрали та вивезли за одну добу. Тих, хто намагався сховатися у родичів чи друзів, знайшли за допомоги представників сільських та селищних рад.
На Старобільщині росіяни заселяються не тільки в пусті будинки, а й у домоволодіння, де живуть люди – жителів просто виселяють з їхніх помешкань.
22 листопада росіяни знов пішли атакою на Білогорівку, але їх вкотре відбили українські військові. На Куп’янському та Лиманському напрямках окупанти обороняються, здійснюють обстріли з танків та артилерії, зокрема в районах Новоселівського, Стельмахівки, Макіївки, Площанки та Білогорівки.
Крім того, українська авіація протягом минулої доби завдала 3 удари по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки окупантів, а воїни ракетних військ і артилерії уразили пункт управління противника.
- У ніч на 23 листопада російські військові завдали ударів по території Нікопольського району Дніпропетровської області. Ворог випустив понад 30 снарядів.
- У ніч на 23 листопада російські окупанти обстріляли пологовий будинок у Вільнянську (Запорізька область). Внаслідок злочинних дій росіян загинула новонароджена дитина.
- Протягом минулої доби російські військові вбили одного та поранили ще вісім жителів Донецької області.