Про це повідомляє оперативне командування “Південь”.
Згідно з наявною інформацією, російські солдати також збирають особисті дані мешканців міста та регіону, аби результат був більш “правдивим”.
“Те, що референдум призначено серед тижня, у робочий день, додатково підкреслює, що волевиявлення місцевого населення загарбників не цікавить, а в заготовленому сценарії відомий результат”, – наголосили в ОК “Південь”.
Крім того, армія РФ продовжує обстрілювати з усього наявного озброєння населені пункти. Ще була спроба продовжити штурм навколо Олександрівки Станіславської ТГ, але без успіху.
- Нагадаємо, російські солдати отримали від командування наказ вбити всіх військовополонених Збройних Сил України в районі міста Попасна, що на Луганщині.
- За інформацією українських розвідників, російська влада планує провести примусову мобілізацію на тимчасово окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей.