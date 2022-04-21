На Херсонщині російські солдати вкотре оголосили підготовку до псевдореферендуму щодо створення так званої "ХНР". Його планують провести 27 квітня.

Про це повідомляє оперативне командування “Південь”.

Згідно з наявною інформацією, російські солдати також збирають особисті дані мешканців міста та регіону, аби результат був більш “правдивим”.

“Те, що референдум призначено серед тижня, у робочий день, додатково підкреслює, що волевиявлення місцевого населення загарбників не цікавить, а в заготовленому сценарії відомий результат”, – наголосили в ОК “Південь”.

Крім того, армія РФ продовжує обстрілювати з усього наявного озброєння населені пункти. Ще була спроба продовжити штурм навколо Олександрівки Станіславської ТГ, але без успіху.