Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.
На Волинському та Поліському напрямках ситуація змін не зазнала. Ознак формування противником наступальних угруповань не виявлено.
На Сіверському напрямку противник активних дій не проводив, ознак створення ударних угруповань не виявлено. З метою недопущення перекидання підрозділів Сил оборони на інші напрямки утримує в прикордонних районах Брянської та Курської областей визначені військові підрозділи РФ.
Водночас ворог завдав ракетного авіаційного удару по підрозділах наших військ в Сумській області з літаків Су-30СМ. Тривають артилерійські та мінометні обстріли прикордонних населених пунктів.
На Слобожанському напрямку угруповання противника зі складу частин та підрозділів західного військового округу збройних сил РФ намагаються утримати зайняті позиції та не допустити просування підрозділів Сил оборони вглиб тимчасово зайнятої території.
На Курахівському напрямку противник активних бойових дій не проводив, здійснював вогневе ураження наших військ із застосуванням артилерії.
На інших напрямках продовжує обстріли з метою сковування дій наших військ та недопущення їх перекидання на інші, загрозливі напрямки.
На Південнобузькому напрямку ворог тримає оборону та проводить мінування узбережжя річки Інгулець на ділянках можливих дій підрозділів наших військ. Веде контрбатарейну боротьбу.
“Ворог деморалізований, зазнає втрат, на окремих напрямках поспішно переходить до оборони. Захисники та захисниці України продовжують боронити нашу землю, поступово відтісняючи загарбників із тимчасово захоплених територій України”, – зазначили у Генштабі.
- Нагадаємо, 31 травня війська РФ укотре обстріляли прикордонні населені пункти Чернігівської та Сумської областей. Вони завдали близько 12 ударів.
- Після того, як ЗСУ ліквідували такий великий підрозділ елітної частини “вагнерівців”, звичайні солдати бояться йти у бій.
- Першу межу оборони Києва будують на великій відстані від міста – для того, щоб унеможливити застосування артилерійських підрозділів російських військ.