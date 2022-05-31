Триває дев’яносто сьома доба протистояння українського народу повномасштабному російському вторгненню. Триває підготовка ворога до відновлення наступу в напрямках населених пунктів Ізюм та Слов’янськ. На Донецькому напрямку противник проводить штурмові дії на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямках, бої тривають.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

На Волинському та Поліському напрямках ситуація змін не зазнала. Ознак формування противником наступальних угруповань не виявлено.

На Сіверському напрямку противник активних дій не проводив, ознак створення ударних угруповань не виявлено. З метою недопущення перекидання підрозділів Сил оборони на інші напрямки утримує в прикордонних районах Брянської та Курської областей визначені військові підрозділи РФ.

Водночас ворог завдав ракетного авіаційного удару по підрозділах наших військ в Сумській області з літаків Су-30СМ. Тривають артилерійські та мінометні обстріли прикордонних населених пунктів.

На Слобожанському напрямку угруповання противника зі складу частин та підрозділів західного військового округу збройних сил РФ намагаються утримати зайняті позиції та не допустити просування підрозділів Сил оборони вглиб тимчасово зайнятої території.

На Курахівському напрямку противник активних бойових дій не проводив, здійснював вогневе ураження наших військ із застосуванням артилерії.

На інших напрямках продовжує обстріли з метою сковування дій наших військ та недопущення їх перекидання на інші, загрозливі напрямки.

На Південнобузькому напрямку ворог тримає оборону та проводить мінування узбережжя річки Інгулець на ділянках можливих дій підрозділів наших військ. Веде контрбатарейну боротьбу.