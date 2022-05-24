На території тимчасово окупованого порту в Маріуполі знаходяться український метал та зерно. Зараз росіяни намагаються частково його відновити, що сигналізує про намір агресора вивезти крадене українське майно.

Про це повідомив директор ДП “Маріупольський морський торговельний порт” Ігор Барський у коментарі ЕП.

Він ствердив, що 23 лютого на території порту знаходилося близько 200 тисяч тонн металу та чавуну, вартість яких сягає 170 мільйонів доларів. Водночас зерна було суттєво менше – 3,4 тисячі тонн на складах і ще 9 тисяч тонн на судні під іноземним прапором біля одного з причалів.

“Наразі окупанти розблокували старі ворота порту. З урахуванням глибини близько 3,5 м, туди можуть входити судна річкового типу з невеликою осадкою. Проте російські судна не можуть зайти у порт доти, поки не буде розчищена акваторія порту від затонулого морського транспорту. За словами Барського, окупанти можуть розчистити 3-4 причали з 18”, – зазначив Барський.

Для того, щоб це зробити, росіянами потрібна електроенергія, аби мати можливість використовувати портальні крани. Однак портова підстанція пошкоджена, а її відновлення є складним процесом, який займає чимало часу. Тож завантажити свої судна українським майном поки не вдасться.

Однак Барський додав, що в порту є один непошкоджений автономний плавучий кран, який працює на дизельному паливі – саме його можуть залучати, аби вивозити крадений український метал. Зараз російські загарбники ремонтують важкі навантажувачі, які для цього потрібні.

За його словами, Маріупольський порт до останнього годував мешканців та розвозив воду до міста, поки не було пошкоджено водонапірну станцію.