Про це повідомляє пресслужба Маріупольської міської ради в Telegram.
“Мапу із планами руйнації на базі “Яндексу” оприлюднили пропагандистські пабліки. Згідно з ними у планах — знести повністю квартал біля заводу “Азовсталь” у Лівобережному районі міста. Це Морський бульвар та вул. Азовстальська”, — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що в напівзруйнованих будинках цього кварталу досі живуть цивільні, в яких немає електроенергії, газу та опалення.
Також в міськраді наголосили, що окупанти продовжують свої намагання доруйнувати Маріуполь. Росіяни регулярно знищуються багатоповерхівки, які цілеспрямовано бомбили під час облоги.
Нагадаємо, що ворог продовжує знищувати зруйновані ним будинки у тимчасово окупованому Маріуполі, намагаючись приховати сліди власних воєнних злочинів. Ймовірно, окупанти планують зруйнувати ще 950 будівель.
- Росіяни також почали видаляти будинки, які попередньо власноруч знесли, на онлайн-картах Маріуполя. Така ж доля, ймовірно, спіткає ще близько тисячі будинків.