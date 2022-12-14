Росіяни планують знести житловий квартал поблизу заводу "Азовсталь" у тимчасово окупованому Маріуполі. В деяких будинках досі залишилися люди.

Про це повідомляє пресслужба Маріупольської міської ради в Telegram.

“Мапу із планами руйнації на базі “Яндексу” оприлюднили пропагандистські пабліки. Згідно з ними у планах — знести повністю квартал біля заводу “Азовсталь” у Лівобережному районі міста. Це Морський бульвар та вул. Азовстальська”, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в напівзруйнованих будинках цього кварталу досі живуть цивільні, в яких немає електроенергії, газу та опалення.

Також в міськраді наголосили, що окупанти продовжують свої намагання доруйнувати Маріуполь. Росіяни регулярно знищуються багатоповерхівки, які цілеспрямовано бомбили під час облоги.

Нагадаємо, що ворог продовжує знищувати зруйновані ним будинки у тимчасово окупованому Маріуполі, намагаючись приховати сліди власних воєнних злочинів. Ймовірно, окупанти планують зруйнувати ще 950 будівель.