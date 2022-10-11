У Сполучених Штатах вважають, що росіяни планували масовані обстріли України ще до вибуху на Кримському мосту 8 жовтня.

Про це повідомляє CNN з посиланням на коментар речника Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі.

“Найімовірніше, це було те, що вони планували протягом досить тривалого часу. Це не означає, що вибух на Кримському мосту міг прискорити деякі з їхніх планів”, – сказав Кірбі.

Він зауважив, атаки такого масштабу не могли бути сплановані за кілька днів. Водночас Кірбі не зміг відповісти, чи остаточно Путін перейшов від стратегії програшної війни на полі бою до кампанії з підриву морального духу цивільного населення та завдання руйнівної шкоди українським містам та інфраструктурі.

Нагадаємо, що 10 жовтня Росія завдала масованого обстрілу по Україні, випустивши десятки ракет та дронів. Згідно з оновленими даними, внаслідок злочинних дій окупантів загинуло 19 осіб, ще 105 – поранені.

ДОВІДКА. 8 жовтня, на Кримському мосту, який з’єднує тимчасово окупований півострів з Росією вранці виникла пожежа. Російські ЗМІ повідомляють про загоряння цистерни з паливом. Рух транспорту мостом було зупинено. Зазначається, що зайнялась цистерна у хвості вантажного потягу, який у цей момент рухався мостом. За даними окупаційної влади півострова, пожежа на Кримському мосту виникла внаслідок “підриву вантажного автомобіля”. Окупанти звинуватили у цьому “українських вандалів”.