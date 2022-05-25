Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.
За його словами, вже закінчено “оцінку” бібліотек та шкільної літератури в Мангуші та Нікольському. Книжки, які мають “екстремістський зміст”, вилучили для знищення. Згідно з російськими пропагандистськими наративами, до “екстремістської” літератури належать зокрема всі підручники історії України та української літератури.
Загалом всі україномовні книги буде вилучено та знищено. Андрющенко додав, що на черзі – книжкові фонди в Маріуполі.
“До екстремістських належать зокрема всі підручники Історії України. Тому, що визвольний рух і Московія. Про УПА та Степана Андрійовича взагалі промовчимо. Те саме підручники з літератури. Бо Стус — знову екстреміст. У підсумку — всі україномовні книжки вилучено для знищення. Маріуполь — наступний. Всі книжки буде знищено. Різниці між денацифікацією та нацизмом вже нема” — написав радник мера.
- Нагадаємо, що за підрахунками місцевої влади, з 24 лютого 2022 року, унаслідок постійних обстрілів та блокади Маріуполя, у місті загинуло щонайменше 22 тисячі мирних мешканців.
- Також у Маріуполі окупанти влаштували мережу пересувних телевізійних екранів з російською пропагандою. Вони вдалися до такого методу, бо у місті немає електропостачання.
- Раніше губернатор Петербурга Олександр Беглов та голова ДНР Денис Пушилін обговорили встановлення побратимських зв’язків між Санкт-Петербургом та Маріуполем.