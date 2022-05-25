Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

За його словами, вже закінчено “оцінку” бібліотек та шкільної літератури в Мангуші та Нікольському. Книжки, які мають “екстремістський зміст”, вилучили для знищення. Згідно з російськими пропагандистськими наративами, до “екстремістської” літератури належать зокрема всі підручники історії України та української літератури.

Загалом всі україномовні книги буде вилучено та знищено. Андрющенко додав, що на черзі – книжкові фонди в Маріуполі.