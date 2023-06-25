Джерело: Центр національного спротиву
Як повідомляється, дітей зупиняють на блок-постах, перевіряють телефони та наявність паспорта ворога (який у РФ отримують з 14 років). Також проводять “профілактичні бесіди” на яких вимагають повідомляти про “ненадійних товаришів”.
Загалом в місті спостерігається посилення фільтраційних заходів, а також продовжуються практика викрадення мешканців.
Нагадаємо, російські окупанти перекидають спецпідрозділи ГРУ у Брянську й Курську області для боротьби з російськими партизанами.
Зокрема до Тьоткіно (Курська область) та до Суземки (Брянська область) перекинуто 50 військовослужбовців спецпідрозділів ГРУ для боротьби з партизанами. Водночас посилилась конфронтація між російськими ССО та ГРУ через розподіл впливу.
- На тимчасово захопленій Херсонщині відзначається активізація процесу евакуації місцевих колаборантів з російськими паспортами на власних автомобілях до тимчасово окупованого українського Криму. Однак, співробітники ФСБ РФ здійснюють фільтраційні заходи стосовно кожного зрадника.