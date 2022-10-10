В російському інформаційному просторі змінилося уявлення про траєкторію війни та українські можливості, а росіяни переживають грубе пробудження.

Про це інформує Інститут вивчення війни (ISW).

Російські джерела визнали, що український контрнаступ на півдні становить значну загрозу для російських окупаційних військ.

Це визнання є значним відхиленням від попереднього наративу, який протягом місяців подавався пропагандистами, мілблогерами та російським Міноборони про те, що українські контрнаступи в Херсонській області були неможливими або невдалими.

Російські джерела змінюють своє алібі, стверджуючи, що українці не досягли б успіху без прямої участі НАТО, поширюючи наратив, що Росія воює проти потужного західного блоку, а не проти України, яку вони вважали слабкою.

Незрозуміло, як такі виправдання впливають на місцеву аудиторію, але раптові відхилення від багатомісячних декларацій про неспроможність України просуватися на півдні можуть викликати певне занепокоєння серед російських прихильників війни, які вже були стурбовані мобілізацією.