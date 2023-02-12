На Запорізькій АЕС погіршується ситуація через дії росіян. На станції не вистачає кваліфікованого персоналу, а експлуатація продовжується у позаштатному режимі.

Про це повідомили в етері телемарафону.

За словами міністра енергетики Германа Галущенко, росіяни не змусили стати колаборантами потрібну кількість працівників АЕС. Внаслідок цього посилюють тиск на персонал.

“Б’ють публічно, зникають люди, тобто звичайний російський терор”, – сказав міністр.

Зокрема експлуатація станції здійснюється так, що суттєво ускладнює можливість знову приєднати АЕС до мережі. Внаслідок цього обладнанню станції завдають шкоди.

Росіяни скидають воду у Каховському водосховищі, що загрожує безпеці ЗАЕС.

“Це не лише наша оцінка, вона збігається з оцінкою експертів МАГАТЕ”, – додав Герман Галущенко.