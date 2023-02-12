Про це повідомили в етері телемарафону.
За словами міністра енергетики Германа Галущенко, росіяни не змусили стати колаборантами потрібну кількість працівників АЕС. Внаслідок цього посилюють тиск на персонал.
“Б’ють публічно, зникають люди, тобто звичайний російський терор”, – сказав міністр.
Зокрема експлуатація станції здійснюється так, що суттєво ускладнює можливість знову приєднати АЕС до мережі. Внаслідок цього обладнанню станції завдають шкоди.
Росіяни скидають воду у Каховському водосховищі, що загрожує безпеці ЗАЕС.
“Це не лише наша оцінка, вона збігається з оцінкою експертів МАГАТЕ”, – додав Герман Галущенко.
- З початку листопада 2022 року вода витікає з Каховського водосховища на півдні України через шлюзи критичної гідроелектростанції, контрольованої російськими військами. У результаті супутникові дані показують, що рівень води у водосховищі впав до найнижчої позначки за три десятиліття.