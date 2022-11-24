Російські окупанти вивезли з Каховського історичного музею всі фонди. Їх загарбники вивезли на територію тимчасово окупованого Криму.

Про це повідомляє пресслужба Центру національного спротиву.

У ЦНС наголосили, що росіяни продовжують обкрадати культурні, національні та освітні заклади на тимчасово окупованих територіях України.

Черговим злочином окупантів стало пограбування Каховського історичного музею.

“Це є частиною політики ворога, спрямованої на знищення української нації, адже саме музеї досліджують й зберігають народну пам’ять”, – наголосили у ЦНС.

Зазначається, що раніше окупанти розграбували та вивезли 15 тис. картин з Херсонського художнього музею імені Олексія Шовкуненка. Варто зауважити, що з приміщення музею окупанти вивезли не лише культурні цінності, а ще й сантехніку, зокрема й унітази, та побутову техніку.

На початку листопада росіяни пограбували церкву ПЦУ в Енергодарі, з якої вивезли ікони кінця XVIII – початку ХІХ століття.

Варто відзначити, що Каховський історичний музей налічував понад 16 тис. одиниць збереження.

Одними з найцінніших експонатів є антропоморфні стели ямної культури (III тис. років до н.е.), давньогрецькі амфори (III-II тис. років до н.е.), навершя булави катакомбної культури (II тис. до н.е.), скіфські ритуальні навершя (V ст. до н.е.), золота сарматська сережка (III – I ст. до н.е.), половецькі кам’яні жінки (XI-XII ст. н.е.), ранньосередньовічні люстра та ін.

Також у музеї було представлено колекцію вогнепальної та холодної турецької зброї кінця ХVIII – XIX ст.