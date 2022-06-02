За його словами, окупанти пограбували херсонський “Епіцентр”. Віталій Кім наголосив, що подібні дії з боку окупантів свідчать про те, що вони очікують контрнаступу Збройних сил Україні. Саме тому вони “крадуть як востаннє”, оскільки потім можливо вже не встигнуть.

Про це розповів голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім .

“Є інформація, що і Росія їх (ракети – ред.) теж отримає, але там нюанс”, – додав Кім.

Раніше стало відомо, що ЗСУ визволили близько 20 населених пунктів на півночі Херсонської області. Контрнаступ українських захисників триває.