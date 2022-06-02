Про це розповів голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.
За його словами, окупанти пограбували херсонський “Епіцентр”. Віталій Кім наголосив, що подібні дії з боку окупантів свідчать про те, що вони очікують контрнаступу Збройних сил Україні. Саме тому вони “крадуть як востаннє”, оскільки потім можливо вже не встигнуть.
Голова Миколаївської ОВА наголосив, що українські захисники незабаром тримають високоточні ракети.
“Є інформація, що і Росія їх (ракети – ред.) теж отримає, але там нюанс”, – додав Кім.
Раніше стало відомо, що ЗСУ визволили близько 20 населених пунктів на півночі Херсонської області. Контрнаступ українських захисників триває.
Вчора під час телемарафону голова Херсонської ОВА Геннадій Лагута заявив, що в адміністративному центрі ситуація напружена. Жителі Херсону не виходять на мітинги, бо окупанти жорстоко їх розганяють. Росіяни стріляють у цивільних гумовими кулями, а бойовими патронами у повітря. Вони застосовують проти мирних мітингувальників світло-шумові гранати. Зокрема нерідко поступала інформація, що росіяни викрадають волонтерів та активістів.
- Нагадаємо, російські чиновники обговорюють інтеграцію окупованих ними українських територій до Російської Федерації – йдеться про тимчасово окуповані Херсон і Запоріжжя.
- Українське командування розуміє, що Херсонська область є надзвичайно важливою територією, тому здійснює успішний контрнаступ, поки президент РФ кинув всі сили на захоплення Донецької та Луганської областей.