Росіяни пограбували вантаж з обігрівачами, який прямував на Запорізьку АЕС

Минулого тижня ДП НАЕК "Енергоатом" доправило на тимчасово окуповану Запорізьку атомну електростанцію вантаж з критично важливим обладнанням та запчастинами, проте російські окупанти вилучили частину обігрівачів на "свої потреби".

Про це повідомляє пресслужба “Енергоатом”.

Так, на блокпосту у Василівці окупанти змусили розвантажити автівки та “вилучили на свої потреби” 45 обігрівачів з 300, які знаходились у вантажі. І лише після цього пропустили транспорт далі.

У пресслжубі наголосили, що обігрівачі критично необхідні ЗАЕС для підтримання температури в приміщеннях, а також створення умов роботи в зимовий період у той час, коли станція не виробляє електроенергію.

“Російським окупантам байдуже, що і в кого красти. Загарбники не усвідомлюють, що своїми діями прирікають персонал ЗАЕС на роботу в надлюдських умовах в зимовий період. Люди, працюючи під тиском та в умовах загрози життю, тепер ще й замерзають”, – йдеться у повідомленні.

17 листопада МАГАТЕ вже втретє від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну ухвалило резолюцію, у якій закликає Росію припинити всі дії на українських ядерних об’єктах та негайно покинути Запорізьку АЕС.

Варто зауважити, що вранці 20 листопада внаслідок численних російських обстрілів зафіксовано щонайменше 12 “прильотів” на майданчик Запорізької АЕС.

За даними ООН, цими вихідними було здійснено обстріл Запорізької АЕС. Втім, в організації не можуть назвати, яка сторона його вчинила, хоча раніше в “Енергоатомі” заявляли про причетність до обстрілу РФ.