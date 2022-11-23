Росіяни пограбували вантаж з обігрівачами, який прямував на Запорізьку АЕС

Про це повідомляє пресслужба “Енергоатом”.
Так, на блокпосту у Василівці окупанти змусили розвантажити автівки та “вилучили на свої потреби” 45 обігрівачів з 300, які знаходились у вантажі. І лише після цього пропустили транспорт далі.
У пресслжубі наголосили, що обігрівачі критично необхідні ЗАЕС для підтримання температури в приміщеннях, а також створення умов роботи в зимовий період у той час, коли станція не виробляє електроенергію.
“Російським окупантам байдуже, що і в кого красти. Загарбники не усвідомлюють, що своїми діями прирікають персонал ЗАЕС на роботу в надлюдських умовах в зимовий період. Люди, працюючи під тиском та в умовах загрози життю, тепер ще й замерзають”, – йдеться у повідомленні.
17 листопада МАГАТЕ вже втретє від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну ухвалило резолюцію, у якій закликає Росію припинити всі дії на українських ядерних об’єктах та негайно покинути Запорізьку АЕС.
Варто зауважити, що вранці 20 листопада внаслідок численних російських обстрілів зафіксовано щонайменше 12 “прильотів” на майданчик Запорізької АЕС.
За даними ООН, цими вихідними було здійснено обстріл Запорізької АЕС. Втім, в організації не можуть назвати, яка сторона його вчинила, хоча раніше в “Енергоатомі” заявляли про причетність до обстрілу РФ.
- Після того, як росіяни пошкодили дві останні лінії зв’язку станції з енергосистемою України, вони намагатимуться під’єднати Запорізьку АЕС до тимчасово окупованих Криму та Донбасу.
- Вартість зруйнованих і пошкоджених окупантами майна й інфраструктури Запорізької АЕС та інших відокремлених підрозділів державного підприємства НАЕК “Енергоатом” перевищує 28 мільярдів гривень.
- Державна інспекція ядерного регулювання України закликала позбавити Росію всіх прав та привілеїв в Міжнародному агентстві з атомної енергії.