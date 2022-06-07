Дружина одного з захисників Маріуполя, які вийшли за "Азовсталі", заявила про телефонні погрози з боку росіян.

Про це повідомило видання “Українська правда”.

За словами дружини оборонця Маріуполя Юлії Федосюк, після зустрічі з Папою Римським, почалася “прицільна увага” до родичів захисників Маріуполя.

Юлія наголосила, що особисто до неї почали надходити дзвінки та повідомлення у Telegram про те, що нібито її чоловік уже мертвий та з питтанями про те, чи хоче вона побачити його відео або фото.

“Також телефонували у WhatsApp. Всюди були номери російські, тому, на мою думку, це роблять росіяни”, — зазначає дружина оборонця Маріуполя.

На адресу Юлії надходили й повідомлення про те, що “до неї доберуться”, а також погрози зґвалтуванням і смертю.

Аналогічні погрози надходять і іншим родичам тих, хто вийшов з “Азовсталі”, зокрема, дружині командира маріупольського полку “Азов” Дениса Прокопенка — Катерині. Однак жінки до поліції не звертаються.

Федосюк зазначила, що 5 червня її чоловікові дали можливість зателефонувати своїй матері — Тетяні. Після цієї розмови Тетяні почали телефонувати представники медіа, підконтрольних так званим “ДНР” і “ЛНР”. Намагаючись отримати коментар, вони говорили українською.

За словами Юлії, минулого тижня вона отримала багато дзвінків із невідомих номерів: її питали про позицію щодо української влади нині, коли її чоловіка утримують на непідконтрольній Україні територіях.

“Певно, очікували, що я буду якось критикувати владу. Але я не коментую їм нічого. Я довіряю українській владі і сподіявсь, що вони зробить усе можливе, щоби звільнити наших чоловіків”, — наголошує дружина оборонця Маріуполя.