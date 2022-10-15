Про це повідомив Михайло Сидорчук, науковий співробітник Радіоастрономічного інституту Національна академія наук України.
Зазначається, що після влучення в дах, там впали перекриття аж до першого поверху.
Під час окупації селища росіяни зайняли території Інституту, оскільки вони мають підземні колектори, автопарк, гаражі, склади, побутову техніку.
Водночас усе майно окупанти розграбували, зокрема унікальну спеціалізовану комп’ютерну техніку.
“Маємо катастрофу з національним надбанням, найбільшим у світі радіотелескопом декаметрових довжин хвиль УТР-2 та телескопом ГУРТ, що будувався до недавнього часу. Територію досі не розміновано, вже понад місяць після визволення наші співробітники не мають права там працювати”, — сказав Сидорчук.
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