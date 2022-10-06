Росіяни поширюють дезінформаційні відео через Telegram, який стирає цифровий слід

Про це повідомляє The Associated Press з посиланням на дослідження американської компанії “Nisos”, яка вивчає кіберзагрози.
Облікові записи, пов’язані з російськими державними ЗМІ, використовували новий метод для розповсюдження десятків відео 18 різними мовами, не залишаючи помітних ознак, які б видавали джерело.
Відео пропагує теорії змови Кремля, які звинувачують Україну в жертвах серед цивільного населення, а також твердження, що жителі територій, насильно анексованих Росією, вітали своїх окупантів.
“Геніальність цього підходу полягає в тому, що відео можна завантажити безпосередньо з Telegram, і це стирає сліди, за якими намагаються слідувати дослідники. Вони креативні та адаптивні. І вони аналізують свою авдиторію”, — сказала Associated Press старша аналітикиня Nisos Патриція Бейлі.
Потрапивши у Telegram, відео було завантажено та повторно опубліковано на платформах, включаючи Twitter, без будь-яких позначок або інших ознак того, що відео створено російськими державними ЗМІ. Сотні облікових записів пізніше опублікували або повторно розмістили відео.
Англомовні версії російських пропагандистських відео зараз ширяться в Twitter. Також їх активно розповсюджують у Gab і Truth Social, засновником яких є експрезидент США Дональд Трамп.
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