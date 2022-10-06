російсько-українська війна
16:14 Як війна в Україні змінила Європу – The Washington Post
16:09 «Не «українська криза», а російсько-українська війна»: Дмитро Лубінець закликав використовувати слова, які показують дійсність
15:58 Обстріл Запоріжжя: кількість загиблих зросла до трьох
15:44 Нобелівську премію з літератури 2022 року надали французькій письменниці
15:37 Розслідування Швеції підтвердило, що газопроводи «Північний потік» були пошкоджені внаслідок вибухів
15:30 Росіяни вперше з серпня вдарили ракетами з території Білорусі
15:09 Росіяни поширюють дезінформаційні відео через Telegram, який стирає цифровий слід
15:08 В окупованому Криму можуть визнати пісню «Ой, у лузі червона калина» екстремістською
15:04 Куди більшість росіян втікають після оголошення мобілізації у РФ, та яка реакція світу – аналіз від Reuters
14:42 У Таїланді експоліціянт влаштував стрілянину у дитсадку: загинуло щонайменше 34 особи
14:36 Україна отримає 55 мільйонів доларів для підготовки до зими від США у межах USAID
14:18 У Словенії легалізували одностатеві шлюби
14:08 Нідерланди не поспішають використовувати газове родовище, яке може замінити російські ресурси
14:05 Французький енергетичний гігант TotalEnergies буде постачати газ із РФ, доки не введуть санкції — Reuters
13:50 ЗСУ звільнили понад 400 кв. км на Херсонщині та продовжують йти вперед – ОК “Південь”
13:42 Понад 1,6 мільйона українців депортовано до Росії – Зеленський
13:12 United24 презентувала браслети, які виготовили з металу «Азовсталі»
13:06 Україна та Північна Македонія розширюють зону вільної торгівлі – Шмигаль
12:51 Голова USAID Саманта Павер приїхала до Києва
12:31 У Ватикані турист розбив дві давньоримські скульптури після того, як йому відмовили у зустрічі з Папою Римським
12:29 ЄС може розпочати тренувальну місію для військових з України вже у середині жовтня — Боррель
12:19 ФСБ не випускає з РФ українців з російськими паспортами — Мінреінтеграції
12:07 Ліз Трасс закликала країни ЄС відмовитися від енергоресурсів з Росії
11:59 Комітет ВРУ з питань фінансів підтримав постанову про звільнення Кирила Шевченка з посади голови НБУ
11:37 Окупанти знову обстріляли Запоріжжя: поцілили в об’єкти інфраструктури
11:25 «Відданні друзі та незамінні помічники»: у Нацгвардії показали, як тренують службових собак
11:13 Україна зможе повернути Крим, якщо продовжить контрнаступ нинішніми темпами – The Telegraph
10:57 Для атаки Харкова 6 жовтня росіяни використали дрони-камікадзе
10:28 Обстріл Хмельниччини: окупанти випустили по області дві ракети, одна влучила поруч з інфраструктурним об’єктом
10:16 На Херсонщині росіяни стоять перед дилемою: відвести війська через Дніпро або залишитися та оборонятися — британська розвідка
09:58 Путін хоче зробити Шойгу відповідальним за провал російської армії в Україні – ISW
09:36 Окупанти посилили «фільтрацію» в Рубіжному та Старобільську, побоюючись контрнаступу та диверсантів — Луганська ОВА
09:15 Дніпропетровщина: росіяни обстріляли 3 громади області, є руйнації

Росіяни поширюють дезінформаційні відео через Telegram, який стирає цифровий слід

Росія винайшла ще один спосіб поширення дезінформації про своє вторгнення в Україну, використовуючи цифрові трюки, які дозволяють її пропагандистським відео про війну обходити обмеження, накладені урядами та технологічними компаніями.

Четвер, 6 жовтня 2022, 15:09
Підтримати

Про це повідомляє The Associated Press з посиланням на дослідження американської компанії “Nisos”, яка вивчає кіберзагрози.

Облікові записи, пов’язані з російськими державними ЗМІ, використовували новий метод для розповсюдження десятків відео 18 різними мовами, не залишаючи помітних ознак, які б видавали джерело.

Відео пропагує теорії змови Кремля, які звинувачують Україну в жертвах серед цивільного населення, а також твердження, що жителі територій, насильно анексованих Росією, вітали своїх окупантів.

“Геніальність цього підходу полягає в тому, що відео можна завантажити безпосередньо з Telegram, і це стирає сліди, за якими намагаються слідувати дослідники. Вони креативні та адаптивні. І вони аналізують свою авдиторію”, — сказала Associated Press старша аналітикиня Nisos Патриція Бейлі.

Потрапивши у Telegram, відео було завантажено та повторно опубліковано на платформах, включаючи Twitter, без будь-яких позначок або інших ознак того, що відео створено російськими державними ЗМІ. Сотні облікових записів пізніше опублікували або повторно розмістили відео.

Англомовні версії російських пропагандистських відео зараз ширяться в Twitter. Також їх активно розповсюджують у Gab і Truth Social, засновником яких є експрезидент США Дональд Трамп.

Теги: війна, дезінформація, кремлівська пропаганда, російська агресія, російська пропаганда, російсько-українська війна

Букви в Google News

Підписатись
Підтримати

Читати #Букви у Telegram, Twitter і у Facebook