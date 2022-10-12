Російські пропагандисти поширюють черговий фейк нібито після масованих російських обстрілів України 10 жовтня 2022 року посольства та міжнародні організації розпочали термінову евакуацію зі столиці.

Про це повідомили керівниця Центру досліджень “Детектора медіа” Ксенія Ілюк та шеф-редакторка порталу MediaSapiens Гала Скляревська.

Вранці 10 жовтня російські війська масовано обстріляли українські міста. За даними Генштабу, за ранок РФ запустила по Україні 83 ракети, 43 з них збили.

Проте атакували українці не лише ракети, а й російська пропаганда та дезінформація. У неї було декілька задач в українському інформаційному середовищі, зокрема посіяти паніку й відчуття безвиході та реанімувати образ сильної Росії.

Для таких задач російські пропагандисти поширили інформацію, що посольства іноземних держав тікають з України через ранкові обстріли. Нібито усі вони передислокуються до Польщі. Про “термінову вказівку щодо евакуації” писав у своєму Telegram-каналі Владімір Соловйов, один із ключових російських пропагандистів.

Спершу Соловйов заявив, що усі посольства країн ЄС терміново евакуюються з Києва. Потім у такому ж контексті використав заклик до американців від Посольства США берегти себе і покинути Україну, як тільки буде безпечна нагода.

Інформацію про ніби-то термінову евакуацію активно поширювали контрольовані Кремлем медіа, а також пропагандистські Telegram канали. Так, “Спутник” в Білорусі стверджував, що всі посольства ніби-то мають переїхати до польського міста Ряшів.

Це не відповідає дійсності. Надзвичайний і Повноважний Посол ФРН в Україні Анка Фельдгузен повідомила, що під час обстрілів перебувала в укритті спільно з сотнями киян.

“Із сотнями киян в укритті. Мене вражає спокій, який панує тут, поки Росія обстрілює дитячі майданчики в центрі Києва. #StandWithUkraine”, — поділилася вона у Twitter.

Із сотнями киян в укритті. Мене вражає спокій, який панує тут, поки Росія обстрілює дитячі майданчики в центрі Києва. #StandWithUkraine — Anka Feldhusen (@AnkaFeldhusen) October 10, 2022

За словами амбасадорки США в Україні Бріджіт Брінк, американські дипломати, які працюють у посольстві США у Києві, перебувають у безпеці після чергової хвилі російських ударів по цивільних об’єктах України.

“Вдячна всім, хто зреагував та працює заради нашої безпеки. Моє серце розривається від болю за тих, хто постраждав у Києві та по всій Україні”, — написала Бріджіт Брінк у Twitter.

Наша команда @USEmbassyKyiv у безпеці після чергової хвилі російських ударів по цивільних об’єктах. Вдячна всім, хто відреагував та працює заради нашої безпеки, моє серце розривається від болю за тих, хто постраждав в Києві й по всій Україні. — Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) October 10, 2022

Підтвердили своє перебування в Києві й Посольства Великої Британії, а також Естонії.

Разом із фейками щодо евакуації посольств російська пропаганда почала стверджувати, що в Україні призупиняють свої місії міжнародні гуманітарні організації. Мовляв, вони вкотре кинули українців, адже розуміють, що далі буде тільки гірше. Так пропагандисти стверджують, що міжнародний комітет Червоного Хреста тимчасово припинив свою роботу в Україні з міркувань безпеки.

Вони посилаються на статтю іноземного видання Reuters, що нібито Міжнародний комітет Червоного Хреста припинив діяльність, насправді йдеться про те, що саме сьогодні, після того, як Росія обстріляла ракетами міста по всій Україні, команди Міжнародного Комітету червоного хреста призупинили свою діяльність на час ракетних обстрілів. У статті йдеться, що працівники організації доставляють допомогу і ліки. Вони не можуть цього робити під обстрілами.

Тож в Україні працюють Міжнародний Комітет Червоного Хреста і Товариство Червоного Хреста України. Обидві організації заявили, що не припинили свою діяльність в Україні.

Радник глави делегації Міжнародного комітету Червоного Хреста Андрій Круглашов на запит “Детектора медіа” підтвердив, що організація продовжує працювати: “Ми з людьми й для людей, яким потрібні. Там, де потрібні й настільки близько, наскільки можемо. Стільки, скільки доведеться”. Також є спростування Міжнародного комітету Червоного Хреста на офіційній сторінці у Twitter.

“З огляду на безпекову ситуацію в Україні сьогодні зранку, команди Міжнародного Комітету Червоного Хреста в Україні на короткий час призупинили рух, перемістилися в укриття і продовжили працювати на місці. Надання гуманітарної допомоги Міжнародного Комітету Червоного Хреста в Україні за графіком відновиться негайно, як тільки дозволить безпекова ситуація. Ми стежимо за гуманітарними потребами, щоб надати допомогу”, — йдеться в роз’ясненні Міжнародного Комітету Червоного Хреста після публікації в Reuters.

Following the recent attacks, @ICRC_ua would like to clarify that our operations have not been suspended in the country. To be clear, we remain in Ukraine and will continue our activities, all while adapting to the deteriorating security situation as required. — ICRC Ukraine (@ICRC_ua) October 10, 2022

В Україні Міжнародний комітет Червоного Хреста допомагає людям, які постраждали внаслідок конфлікту на сході країни, і підтримує роботу Товариства Червоного Хреста України. Організація має декілька гарячих ліній, куди можна звернутися щодо зникнення родича під час війни або ж з питаннями про гуманітарну допомогу. Гаряча лінія щодо пошуку зниклих станом на 16:20 10 жовтня працює, всі лінії зайняті.

Також офіційні сторінки Міжнародного комітету Червоного Хреста у соціальних мережах активні. Сьогодні там опублікували рекомендації, як поводитися у разі обстрілу і після закінчення бомбардування.

Російська пропаганда не вперше нагнітає паніку фейками про “втечу” посольств та міжнародних організацій.

У такий спосіб, вона прагне, по-перше, посіяти паніку та страх. Щоб українцям здавалось, що рівень небезпеки настільки високий, а спроможність України протистояти ніби-то настільки низька, що іноземні держави терміново рятують своїх громадян.

По-друге, щоб вкотре намагатися дискредитувати іноземних партнерів України. Мовляв, тільки стає гаряче, ваші партнери кидають вас рятуючи себе та свої інтереси.

Проте українці вкотре продемонстрували свою стійкість до російської пропаганди та дезінформації. За час поки Росія масовано обстрілювала ракетами чи не всю Україну, українці активно надсилали пожертви на зброю для української армії. Тільки український волонтер та політик Сергій Притула разом з активістом Сергієм Стерненком за 7 годин зібрали понад 206 000 000 гривень.

Такі ж збори паралельно проводило декілька фондів та безліч малих ініціатив. Тож поки російська пропаганда намагається створити картинку страху та безвиході, українці продовжують вірити в себе, українських воїнів та воїтельок, а головну — перемогу.