Про це повідомили керівниця Центру досліджень “Детектора медіа” Ксенія Ілюк та шеф-редакторка порталу MediaSapiens Гала Скляревська.

Вранці 10 жовтня російські війська масовано обстріляли українські міста. За даними Генштабу, за ранок РФ запустила по Україні 83 ракети, 43 з них збили.

Проте атакували українці не лише ракети, а й російська пропаганда та дезінформація. У неї було декілька задач в українському інформаційному середовищі, зокрема посіяти паніку й відчуття безвиході та реанімувати образ сильної Росії.

Для таких задач російські пропагандисти поширили інформацію, що посольства іноземних держав тікають з України через ранкові обстріли. Нібито усі вони передислокуються до Польщі. Про “термінову вказівку щодо евакуації” писав у своєму Telegram-каналі Владімір Соловйов, один із ключових російських пропагандистів.

Спершу Соловйов заявив, що усі посольства країн ЄС терміново евакуюються з Києва. Потім у такому ж контексті використав заклик до американців від Посольства США берегти себе і покинути Україну, як тільки буде безпечна нагода.

Інформацію про ніби-то термінову евакуацію активно поширювали контрольовані Кремлем медіа, а також пропагандистські Telegram канали. Так, “Спутник” в Білорусі стверджував, що всі посольства ніби-то мають переїхати до польського міста Ряшів.

Це не відповідає дійсності. Надзвичайний і Повноважний Посол ФРН в Україні Анка Фельдгузен повідомила, що під час обстрілів перебувала в укритті спільно з сотнями киян.

За словами амбасадорки США в Україні Бріджіт Брінк, американські дипломати, які працюють у посольстві США у Києві, перебувають у безпеці після чергової хвилі російських ударів по цивільних об’єктах України.

Підтвердили своє перебування в Києві й Посольства Великої Британії, а також Естонії.

Разом із фейками щодо евакуації посольств російська пропаганда почала стверджувати, що в Україні призупиняють свої місії міжнародні гуманітарні організації. Мовляв, вони вкотре кинули українців, адже розуміють, що далі буде тільки гірше. Так пропагандисти стверджують, що міжнародний комітет Червоного Хреста тимчасово припинив свою роботу в Україні з міркувань безпеки.

Вони посилаються на статтю іноземного видання Reuters, що нібито Міжнародний комітет Червоного Хреста припинив діяльність, насправді йдеться про те, що саме сьогодні, після того, як Росія обстріляла ракетами міста по всій Україні, команди Міжнародного Комітету червоного хреста призупинили свою діяльність на час ракетних обстрілів. У статті йдеться, що працівники організації доставляють допомогу і ліки. Вони не можуть цього робити під обстрілами.

Тож в Україні працюють Міжнародний Комітет Червоного Хреста і Товариство Червоного Хреста України. Обидві організації заявили, що не припинили свою діяльність в Україні.

Радник глави делегації Міжнародного комітету Червоного Хреста Андрій Круглашов на запит “Детектора медіа” підтвердив, що організація продовжує працювати: “Ми з людьми й для людей, яким потрібні. Там, де потрібні й настільки близько, наскільки можемо. Стільки, скільки доведеться”. Також є спростування Міжнародного комітету Червоного Хреста на офіційній сторінці у Twitter.

Following the recent attacks, @ICRC_ua would like to clarify that our operations have not been suspended in the country.

To be clear, we remain in Ukraine and will continue our activities, all while adapting to the deteriorating security situation as required.

— ICRC Ukraine (@ICRC_ua) October 10, 2022