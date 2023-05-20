Джерело: заступниця голови Міноборони Ганна Маляр.

“Главком на місці. Робить свою роботу. Щойно спілкувались”, — написала посадовиця.

За її словами, це типова інформаційна атака спрямована на деморалізацію українського війська. Маляр пояснила, що по часу дії вона дуже коротка — від декількох годин до одного дня.

Подібний фейк ворог поширив на тлі піка напруги в Бахмуті, коли навіть декілька деморалізованих військових з нашого боку полегшать окупантам ситуацію.

Протягом останніх 4-х днів РФ перекинула на Бахмутський напрямок кілька батальйонів, аби зміцнити свої позиції після тактичних успіхів ЗСУ.

Повідомлення заступниця з’явилося після того, як голова ПВК “Вагнер” Євген Пригожин заявив про нібито “повне взяття” міста.