Аналітики Інституту вивчення війни зауважили, що російські окупаційні війська посили атаки навколо Авдіївки, ймовірно, захопивши деякі населені пункти. На думку експертів, таким чином росіяни намагаються оточити місто.

Про це йдеться у щоденному звіті ISW.

19 березня український Генштаб повідомив, що російські війська наступали в напрямку Бердичі (10 км на північний захід від Авдіївки). Це вказує на те, що російські сили, ймовірно, просунулися на захід від Красногорівки (9 км на північ від Авдіївки) і захопили Степове (на захід від Красногорівки).

“Російські війська, ймовірно, посилюють темпи бойових дій на північ від Авдіївки, намагаючись створити умови для оточення населеного пункту, і, як повідомляється, залучають у цьому районі більшу кількість авіаційних підрозділів для підтримки цих операцій”, – зауважили експерти посилаючись на інтерв’ю мера Авдіївки Віталія Барабаша для AFP News

У ньому Барабаш розповів, що окупанти почали частіше застосовувати ракети Х-59, Х-101, Х-555 та С-300 в районі Авдіївки.

20 березня український військовий речник заявив, що війська РФ втратили близько трьох неуточнених рот (ймовірно, йдеться про піхоту) під час штурму Авдіївки з 19 березня.

В ISW наголосили, що збільшення темпів російських операцій у районі Авдіївки, як повідомляється, призвело до великих втрат і, ймовірно, є помилковою спробою відвести українські сили від інших ділянок фронту.

Аналітики додали, щоб російські сили не розгортали значну бойову силу на околицях міста Донецька, і малоймовірно, що російські сили зможуть витримати цей тимчасовий посилений темп.

“ISW оцінює, що загальний російський весняний наступ, ймовірно, наближається до кульмінації, і російські сили, можливо, посилюють зусилля, щоб досягти навіть незначних здобутків, перш ніж вони втратять ініціативу в Україні. Залишається ймовірним, що просування Росії може змусити Україну вийти з Бахмута та/або Авдіївки, хоча наразі це малоймовірно”, – резюмували експерти.