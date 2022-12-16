Ворог посилює оборону та охорону об’єктів водопостачання до тимчасово окупованої території Криму. Зокрема йдеться про Північнокримський канал.

Про це повідомляє пресслужба Генерального штабу ЗСУ.

Росіяни продовжують укріплювати лінію оборони на кордоні Херсонської області та окупованого ними Криму.

Крім того, росіяни для цього додатково направили підрозділи мобілізованих з Краснодарського краю.

У Генштабі нагадали, що окупанти продовжують обстрілювати інфраструктуру Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

16 грудня українські військові уразили три райони зосередження особового складу, пункт управління та склад боєприпасів армії РФ.