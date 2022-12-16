Про це повідомляє пресслужба Генерального штабу ЗСУ.
Росіяни продовжують укріплювати лінію оборони на кордоні Херсонської області та окупованого ними Криму.
Крім того, росіяни для цього додатково направили підрозділи мобілізованих з Краснодарського краю.
У Генштабі нагадали, що окупанти продовжують обстрілювати інфраструктуру Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.
16 грудня українські військові уразили три райони зосередження особового складу, пункт управління та склад боєприпасів армії РФ.
- Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний повідомив, що, за попередніми даними, під час сьогоднішньої масованої ракетної атаки росіяни випустили по території України 76 ракет. Із них 60 було збито силами ППО.
- 16 грудня, окупанти здійснили масовану ракетну атаку по всій Україні, відтак у повітряному просторі Києва було зафіксовано 40 ворожих ракет, 37 з яких знищено.
- Кількість загиблих унаслідок сьогоднішного ракетного удару по житловому будинку в Кривому Розі зросла до трьох осіб.