Джерело: національний телемарафон.

За словами речниці Сил оборони півдня України Наталії Гуменюк, обстрілів поменшало, оскільки військам РФ довелося відтягнути позиції та облаштуватися на нових рубежах. Це пов’язано з підривом Каховської ГЕС.

“За цей день обстрілів було 38. Якщо раніше ми фіксували 50-70 обстрілів за день, то зараз цей показник дещо нижчий. І ворог намагається використовувати максимально потужні снаряди, які завдадуть більше руйнувань”, — наголосила Наталія Гуменюк.

Окупаційні сили Росії обстрілюють правий берег Херсонської області, де триває рятувальна операція. Напередодні Херсон атакували чотири рази, зокрема під потужний удар потрапили населені пункти Кізомис і Білозірка.

Нині росіяни спрямовують удари по тилових регіонах України.

“Ми можемо бачити що активність ворожих більш далеких атак спрямована якраз на ті тилові регіони, які, за розумінням ворога, мають бути зоною постачання ресурсів для лінії фронту”, — заявила вона.