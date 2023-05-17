Російське військо посилило атаки на цивільне населення Харківської області, де намагаються здійснити наступ в напрямку Масютівки.

Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram.

За його словами, російські війська посилюють терористичні атаки на цивільне населення області, використовуючи ствольну та реактивну артилерію, міномети, авіацію, безпілотники, ракетне озброєння та стрілецьку зброю.

Протягом травня росіяни понад 140 разів обстрілювали Харківщину. Зокрема, 24 обстріли — ракетні. Синєгубов зауважив, що цілями російської армії є переважно цивільні об’єкти та мирне населення, що порушує норми міжнародного гуманітарного права.

Також минулої доби армія РФ обстріляла щонайменше 24 населені пункти Харківського, Куп’янського, Чугуївського та Ізюмського районів. Авіаударів зазнали Бударки, Вільшана, Кислівка, Котлярівка та Табаївка, під артилерійським та мінометним вогнем були Козача Лопань, Нестерне, Стариця, Дворічанське, Кам’янка, Дворічна, Куп’янськ, Вовчанськ та інші населені пункти.

Водночас внаслідок обстрілу Куп’янська загинув цивільний чоловік 50 років.

У селі Богуславка Ізюмського району ворожим обстрілом пошкоджено щонайменше 3 приватних житлових будинки, господарчі споруди та об’єкти інфраструктури.

“Минулої доби окупанти знову спробували вести наступ у напрямку Масютівки, але отримали відсіч наших захисників та відступили з втратами”, — йдеться в повідомленні.