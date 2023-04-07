На тимчасово окупованих територіях півдня України російські загарбники посилили репресії проти цивільних мешканців, які відмовляються отримувати російські паспорти.

Про це йдеться у повідомленні Центру національного спротиву.

Зокрема, для примусової паспортизації на тимчасово захоплених територіях росіяни створили “мобільні групи”, які вдаються до тиску й насильства, змушуючи місцевих мешканців отримувати російські паспорти.

Зазначається, що ще наприкінці березня Путін висловив своє невдоволення темпами паспортизації на тимчасово окупованих територіях. У відповідь окупаційна адміністрація розробила плани паспортизації й запустила так звані “мобільні групи” з паспортизації.

Відтак, ці групи їздять по домівках місцевого населення й “агітують” мешканців отримувати паспорти РФ. За даними ЦНС, нерідко під час такої “агітації” російські загарбники вдаються до тиску: від погроз до застосування фізичної сили.

У ЦНС нагадали, що росіяни сподіваються провести на тимчасово окупованих територіях псевдовибори до місцевих органів самоврядування й до парламенту у вересні 2023, але окупаційна влада ніяк не може набрати колаборантів. Перепоною є малі темпи паспортизації на тимчасово захоплених територіях.

Зазначимо, що за даними Генштабу ЗСУ, у тимчасово окупованому Мелітополі (Запорізька область) росіяни заборонили здійснювати будь-які виплати та розрахунки громадянам, які не мають реєстраційного номера облікової картки платника податків РФ. Його, своєю чергою, можливо отримати виключно за наявності паспорта громадянина Російської Федерації.