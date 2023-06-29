Росіяни посилили тиск на дітей на Запоріжжі після вбивства підлітків у Бердянську — очільник Мелітополя

Джерело: міський голова Мелітополя Іван Федоров у Telegram.
“Після вбивства за проукраїнську позицію двох підлітків у Бердянську окупанти скажено тероризують дітей”, — заявив Федоров.
За його словами, росіяни в окупованому Мелітополі перевіряють телефони підлітків на наявність підписок на українські медіа та офіційні канали. Ще вони викликають батьків до комендатури та погрожують репресіями.
Покаранням за проукраїнську позицію є депортація цілих родин. Раніше їх відправляли пішки до Запоріжжя, але сьогодні – вивозять до Росії.
“Вишукують окупанти і проукраїнськи налаштованих дорослих. Днями мелітопольці спостерігали чергову розправу над патріотом — за гасло “Слава Україні!” росвійськові тягли його вулицею та били прикладом автомата”, – зазначив Федоров.
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