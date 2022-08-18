Триває сто сімдесят шостий день спротиву українського народу повномасштабному російському військовому вторгненню. На Харківському напрямку росіяни намагаються провести заходи щодо відновлення боєздатності підрозділів, які зазнали втрат, окупанти поповнили угруповання батальйонною тактичною групою та розгорнули додаткові системи електронної війни. На Південнобузькому напрямку ворог зосередив свої зусилля на утриманні зайнятих позицій та посилив угруповання силами до двох БТГр через резерв та пересування окремих підрозділів з інших напрямків.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Ворог продовжує зосереджувати свої зусилля на встановленні повного контролю над територіями Луганської та Донецької областей, утриманні захоплених Херсонської області та частин Харківської, Запорізької та Миколаївської областей, відновленні боєздатності груп, що зазнали втрат, та недопущення контрнаступу з боку Сил оборони.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках ситуація залишилася незмінною.

На Слов’янському напрямку противник обстріляв зі ствольної та реактивної артилерії поблизу Грушувахи, Великої Комишувахи, Краснопілля, Дібрівного, Вірнопілля, Бражівки, Червоного, Адамівки, Мазанівки, Норцівки, Долини, Богородичного.

На Краматорському напрямку зафіксовано обстріли поблизу Сіверська, Серебрянки, Роздолівки, Григорівки, Спірного, Верхньокам’янського, Званівки, Івано-Дар’ївки, Федорівки, Берестового, Веселого, Крива-Луки. Крім того, ворог завдав авіаудару поблизу Спірного.

Окупанти здійснили невдалу спробу нападу на Миколаївському напрямку — Виємка. Вони зазнали втрат і відступили.

На Бахмутському напрямку ворог обстрілював райони Бахмута, Соледара, Зайцевого, Яковлівки, Кодеми, Білохорівки, Вершини та Залізного з танків та артилерії різних типів. Використовували авіацію для ударів по районах Соледара, Бахмута, Яковлівкт, Зайцевого, Покровського, Веселої Долини та Білохорівки.

Наступальними та штурмовими діями намагався прорвати оборону наших військ та просунутися з районів Володимирівки, Покровського, Клинового, Семигір’я та Холмівського в напрямку міста Бахмут. Не мав успіху, відійшов.

На Авдіївському напрямку з танків, ствольного та ракетного арту постраждали райони населених пунктів Авдіївка, Мар’їнка, Краснохорівка, Піське, Опитне, Первомайське, Невельське, Кам’янка, Веселе, Новобахмутівка, Нетайлове, Нью-Йорк та Юр’ївка Ілерія.

Ворог робив безуспішні спроби покращити тактичне положення на напрямках Верхньоторецьке-Кам’янка, Новоселівка Друха-Авдіївка, Піський-Первомайське та Лозове-Первомайське.

Наступальними діями росіяни намагались покращити тактичне положення на Тарамчук-Водянському напрямку, спроби були відбиті, ворог мусив відступити.

На Запорізькому напрямку обстріли з усіх доступних засобів вогню уздовж лінії зіткнення не припинялися. Ворог застосував авіацію поблизу Щербаків, Залізничного та Новоандріївки.

Два ворожих крилаті ракетоносії морського базування готові до використання високоточної зброї.