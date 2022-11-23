Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.
Росіяни завдали двох ракетних ударів по електропідстанції у Львівській області. Інформації про постраждалих на цей момент не надходило, зазначив Козицький.
Проте наразі 1,5 млн осіб у Яворівському, Львівському та Червоноградському районах атомної електростанції – без електроенергії.
В області застосовують екстрені відключення електроенергії. Відтак графіки планових відключень поки що не актуальні.
Енергетики виїхали на місце влучання і працюють над тим, щоб заживити область в обхід цієї підстанції.
За словами Козицького, якщо не буде можливості швидко відновити живлення, у населених пунктах, які постраждали, розгорнуть “Пункти незламності”, де можна буде загрітися, випити теплого чаю, поїсти чогось гарячого і подзвонити рідним.
23 листопада у низці областей України пролунали вибухи. Зокрема, про ракетні удари повідомляється у Миколаївській, Вінницькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Одеській, Полтавській областях та Херсоні. В усіх регіонах, окрім Криму, лунала повітряна тривога.
Внаслідок ракетних обстрілів окупанти пошкодили об’єкти критичної інфраструктури.
У всіх регіонах України відбуваються аварійні відключення. В “Укренерго” зауважили, що це необхідний крок для захисту електромереж від додаткових технологічних аварій та підтримки роботи енергосистеми.
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