23 листопада російські війська завдали ракетних ударів по електропідстанції у Львівській області. Через це 1,5 мільйона осіб залишилися без електроенергії.

Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

Росіяни завдали двох ракетних ударів по електропідстанції у Львівській області. Інформації про постраждалих на цей момент не надходило, зазначив Козицький.

Проте наразі 1,5 млн осіб у Яворівському, Львівському та Червоноградському районах атомної електростанції – без електроенергії.

В області застосовують екстрені відключення електроенергії. Відтак графіки планових відключень поки що не актуальні.

Енергетики виїхали на місце влучання і працюють над тим, щоб заживити область в обхід цієї підстанції.

За словами Козицького, якщо не буде можливості швидко відновити живлення, у населених пунктах, які постраждали, розгорнуть “Пункти незламності”, де можна буде загрітися, випити теплого чаю, поїсти чогось гарячого і подзвонити рідним.

23 листопада у низці областей України пролунали вибухи. Зокрема, про ракетні удари повідомляється у Миколаївській, Вінницькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Одеській, Полтавській областях та Херсоні. В усіх регіонах, окрім Криму, лунала повітряна тривога.

Внаслідок ракетних обстрілів окупанти пошкодили об’єкти критичної інфраструктури.

У всіх регіонах України відбуваються аварійні відключення. В “Укренерго” зауважили, що це необхідний крок для захисту електромереж від додаткових технологічних аварій та підтримки роботи енергосистеми.