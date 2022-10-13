13 жовтня російські війська влучили в один з військових об‘єктів у Львівській області.

Про це повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

Він наголосив, що це повторне влучання у цей об‘єкт.

Обійшлося без жертв, проте, за словами Козицького, знищене військове майно.

“Об‘єкт у Золочівському районі. 3 ракети, 2 попадання. 1 ракету збили наші сили ППО”, – зазначив він.

Під ранок 13 жовтня російські окупанти здійснили атаку іранськими дронами-камікадзе на Київську область. Зафіксовано влучання в об’єкти інфраструктури однієї із громад регіону.

Цієї ночі окупанти також масовано обстріляли Миколаїв. Росіяни поцілили у багатоповерхівку, внаслідок чого зруйнувались верхні поверхи будинку. Під завалами опинились люди.