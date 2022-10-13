Про це повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.
Він наголосив, що це повторне влучання у цей об‘єкт.
Обійшлося без жертв, проте, за словами Козицького, знищене військове майно.
“Об‘єкт у Золочівському районі. 3 ракети, 2 попадання. 1 ракету збили наші сили ППО”, – зазначив він.
Під ранок 13 жовтня російські окупанти здійснили атаку іранськими дронами-камікадзе на Київську область. Зафіксовано влучання в об’єкти інфраструктури однієї із громад регіону.
Цієї ночі окупанти також масовано обстріляли Миколаїв. Росіяни поцілили у багатоповерхівку, внаслідок чого зруйнувались верхні поверхи будинку. Під завалами опинились люди.
- Протягом ночі 13 жовтня росіяни п’ять разів обстріли Нікопольський район у Дніпропетровській області. Поранено одного чоловіка, його стан – важкий.
- Російські загарбники атакували Вінницьку область двома дронами-камікадзе, проте українські сили протиповітряної оборони ліквідували їх.
- За інформацією української розвідки РФ продовжує перекидати до Білорусі іранські дрони-камікадзе “Shahed-136”, які в російські армії перейменували на “Герань-2”.