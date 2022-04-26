12-річну Кіру Обединську, доньку капітана Національної збірної з водного поло Євгена Обединського, російські окупанти викрали у Маріуполі, коли дівчинка намагалась втекти з оточеного міста.

Про це повідомляє Суспільне.

З Маріуполя дівчинку вивезли до непідконтрольного Україні Донецька. Після цього дідусь і бабусі Кіри публічно просили про те, щоб онуку повернули їм.

26 квітня Світлана, бабуся дівчинки, повідомила, що Кіру повернули їм. Наразі вони з дівчинкою у Києві. Водночас за словами бабусі, де 12-річна Кіра перебувала до повернення в Україну вона не знає.

Як відомо, окрім бабусі та дідуся рідних у дівчинки немає. Її батька, як вказано вище, вбили російські військові під час окупації Маріуполя. Його розстріляли коли він чергував на балконі своєї квартири. Мешканці будинку чергували по дві години, аби вчасно попередити сусідів про руйнування чи пожежу, які могли виникнути унаслідок обстрілів.

Мама дівчинки померла, коли Кірі не було і року.

Після загибелі батька Кіра намагалась втекти з Маріуполя, проте її викрали росіяни.