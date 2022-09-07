Уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що після більше ніж 1,5 місяця перемовин РФ через проксідержавні утворення — так звані “ДНР” - повернула тіло закатованого британського волонтера Пола Урі, якого з квітня до липня 2022 року незаконно утримувала в заручниках в тимчасово окупованому Донецьку.

Про це омбудсмен повідомив у Facebook.

В липні 2022 року стало відомо про загибель Пола Урі “внаслідок хвороби і стресу”, як зазначали росіяни. Вже 7 вересня 2022 року українська сторона отримала понівечене тіло волонтера.

Остаточно причину смерті Пола Урі підтвердить судмедекспертиза, всі необхідні повідомлення зроблені, також в належний спосіб поінформовано Посольство Великої Британії в Україні.

Як Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, Лубінець заявив, що смерть була насильницька. За його словами, людина просто не може витримати такі катування.

“Я бачив фото тіла загиблого і у будь-кого, хто це побачить сумнівів не залишиться”, – пояснив він.

Вбивство волонтера Пола Урі через катування — воєнний злочин, який стане ще одним доказом під час трибуналу над російським політичним та військовим керівництвом. Доказом під час трибуналу проти Путіна.

“РФ вчергове показує своє людожерське обличчя. Щоденно піддаються катуванням та знаходяться під загрозою позасудових страт тисячі цивільних громадян, які незаконно утримуються у заручниках Росією на тимчасово окупованих територіях”, – зазначив омбудсмен.

Згідно з Женевською конвенцією про захист цивільного населення під час війни, заборонено брати у заручники цивільних осіб, завдавати їм каліцтва, здійснювати жорстоке поводження й застосовувати тортури, піддавати переслідуванню. Також цивільні особи повинні мати доступ до отримання медичної допомоги, включно із можливістю відвідування їх представниками Міжнародного Комітету Червоного Хреста та надання їм гуманітарної допомоги та надання лікарських засобів.

Британці Пол Урі та Ділан Гілл потрапили у полон наприкінці квітня 2022 року поряд із Дніпрорудним у Запорізькій області, коли здійснювали свою діяльність як волонтери, долучені до евакуації виключно цивільного населення з зони активних бойових дій.

Ділан Гілл наразі не звільнений та “звинувачується” у найманстві так званими “ДНР”, разом з іншими чотирма іноземцями — Ендрю Гіллом та Джоном Хардінгом з Великої Британії, Векославом Пребігом з Хорватії та Матіасом Густавссоном з Швеції.

Лубінець пояснив, що РФ продовжує використовувати квазідержавні утворення так званих “ДНР” та “ЛНР” для шантажу партнерів України у світі, змушуючи їх вести перемовини щодо звільнення громадян не з політичним керівництвом в Кремлі, а з їх маріонетками у Донецьку чи Луганську.