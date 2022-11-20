Про це інформує “Суспільне”.

Настоятель парафії Непорочного Зачаття Пресвятої Діви Марії отець Олександр повідомив, що більшість цінних речей з храму врятувати не вдалося. Зокрема, у храмі зберігалися найстаріші ікони Божої Матері.  

“Є кімнатка, в якій збереглися наші літургійні речі. Зокрема чаша для “крові Господньої”. Дізналися від нашої парафіянки, що вона там перед тим, як загорівся храм, сховала наші ікони, образи, які були в центральній частині. Більшість образів ми врятували, але основну частину понищили дощі, багато понищили польові миші”, — розповів отець Олександр.

Так храм виглядав до російського вторгнення:

Фото з відкритих джерел

А так храм виглядає зараз:

Джерело: “Суспільне”

Відновити храм неможливо – лише побудувати заново. 

8 грудня мало бути 170 років зведення храму. Мурована каплиця була споруджена у 1852 році.