Храм Непорочного Зачаття Пресвятої Діви Марії у селі Киселівка (Миколаївська область), який пережив Першу та Другу світові війни, був повністю зруйнований російськими обстрілами.

Про це інформує “Суспільне”.

Настоятель парафії Непорочного Зачаття Пресвятої Діви Марії отець Олександр повідомив, що більшість цінних речей з храму врятувати не вдалося. Зокрема, у храмі зберігалися найстаріші ікони Божої Матері.

“Є кімнатка, в якій збереглися наші літургійні речі. Зокрема чаша для “крові Господньої”. Дізналися від нашої парафіянки, що вона там перед тим, як загорівся храм, сховала наші ікони, образи, які були в центральній частині. Більшість образів ми врятували, але основну частину понищили дощі, багато понищили польові миші”, — розповів отець Олександр.

Так храм виглядав до російського вторгнення:

А так храм виглядає зараз:

Відновити храм неможливо – лише побудувати заново.

8 грудня мало бути 170 років зведення храму. Мурована каплиця була споруджена у 1852 році.