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Росіяни повторно вдарили ракетами по мосту на Одещині

27 квітня російські війська вдруге вдарили ракетами по автомобільно-залізничному мосту через Дністровський лиман у Затоці Одеської області. 

Середа, 27 квітня 2022, 09:23
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Про це повідомив голова правління АТ “Укрзалізниця” Олександр Камишін у Telegram.

“Сьогодні о 6:45 повторний ракетний обстріл того самого моста через Дністровський лиман на Одещині. Постраждалих залізничників немає. Ступінь ураженості інфраструктури зможемо визначити після закінчення повітряної тривоги”, — написав Камишін.

Нагадаємо, що вчора окупанти завдали ракетного удару по Одеській області, внаслідок чого пошкодили міст через Дністровський лиман у Затоці. Пізніше його відкрили для реверсного проїзду. Водночас автомобілі перенаправляли через Паланку.

Теги: війна, Одеська область, Одещина, Олександр Камишін, російська агресія, російсько-українська війна, Укрзалізниця, Затока

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