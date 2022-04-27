Росіяни повторно вдарили ракетами по мосту на Одещині

Про це повідомив голова правління АТ “Укрзалізниця” Олександр Камишін у Telegram.
“Сьогодні о 6:45 повторний ракетний обстріл того самого моста через Дністровський лиман на Одещині. Постраждалих залізничників немає. Ступінь ураженості інфраструктури зможемо визначити після закінчення повітряної тривоги”, — написав Камишін.
Нагадаємо, що вчора окупанти завдали ракетного удару по Одеській області, внаслідок чого пошкодили міст через Дністровський лиман у Затоці. Пізніше його відкрили для реверсного проїзду. Водночас автомобілі перенаправляли через Паланку.
- Нагадаємо, що російська армія 23 квітня здійснила обстріл по Одесі з акваторії Каспійського моря. Українським воїнам вдалося збити 2 крилаті ракети, проте внаслідок нападу 5 людей загинуло і ще 18 отримали поранення.
- Також тоді внаслідок дій агресора загинула 3-місячна дівчинка.