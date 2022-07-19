Окупанти вирішили позбавити українців прав власності на нерухомість в Маріуполі. Таке рішення почне діяти відсьогодні.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram.

Окупанти змушували місцевих жителів провести “перереєстрацію” житла в так званій “ДНР”. Якщо маріупольці цього не зробили їх планують позбавляти права власності.

Іншими словами днями пройде так звана “націоналізація” вцілілого житла і послідує розселення за ордерами. Петро Андрющенко закликав місцевих жителів, які вже вселяться до чужої власності подбати про неї, бо інакше доведеться нести відповідальність згідно з законом. “Це рішення не варте паперу, на якому його можна було б надрукувати, якби в окупантів був папір”, — додав радник мера.

Раніше Андрющенко заявив, що нові будівельники відмовляються їхати в Маріуполь. Ті, що перебувають у місті вже масово збираються додому через погані умови та страх контрнаступу ЗСУ.

Окупанти не планують проводити жодних ремонтів багатоповерхівок, як же самі знищили бомбардуваннями, зокрема це стосується приватного житла. Так зване “маневрене житло”, яке пропонують окупанти, це навіть не вціліли квартири та будинки, а приміщення шкіл та дитячих садків. Останні масово ремонтують та утеплюють, щоб розміщувати маріупольців, а взимку прогрівати їх тепловими пушками.

“Очікувано, всі балачки про масові ремонти та будівництва виявились фарсом та шоу для обдурених маріупольців та безглуздих росіян”, — заявив він.