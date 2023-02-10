Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов.

Представник ГУР нагадав, що після провалу першого “бліцкригу” – спроби захопити Україну за три дні, росіяни вирішили використати терористичні удари та шляхом “ракетного бліцкригу” швидко вивести з ладу українську енергосистему, зламати громадський опір, викликати нову хвилю переселенців.

“Але й ракетний бліцкриг абсолютно провалився у Путіна – у принципі, як і всі інші його стратегічні плани. Українське суспільство ще більше згуртувалося, попри величезні втрати – попри свідомі влучення по цивільних об’єктах, будинках, житлових багатоквартирних будинках. Український опір не зламався”, – зазначив представник ГУР МО України.

А також додав, що ракетний “бліцкриг” вже втратив сенс, тому що українська енергосистема вистояла, попри величезні втрати, у країни-терориста стрімко зменшується кількість високоточного ракетного озброєння, і немає можливості поповнювати запаси у належних кількостях, тому змінилася кількість, інтенсивність та перерви між обстрілами.

Зазначимо, що сьогодні, 10 лютого, у Києві уламки збитої російської ракети пошкодили дах приватної будівлі та автомобіль. Від ранку війська РФ завдають масованого ракетного удару по території України.

Українська ППО збиває ворожі ракети. Зокрема збито ракету над Києвом. Водночас за даними Кличка, уламки збитої ракети впали на автомобіль та дах приватного будинку у Голосіївському районі столиці.