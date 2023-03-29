Британські розвідники зауважили, що бої за місто Бахмут тривають, однак кількість атак з боку російських окупантів зменшилась, у порівнянні з минулими тижнями.

Про це йдеться у Twitter міноборони Великої Британії.

Фахівці наголосили, що одним з основних досягнень українських воїнів на Бахмутському напрямку, ймовірно, було відкидання російських найманців ПВК “Вагнер” з маршруту 0506.

“Ця другорядна сільська дорога стала критичною лінією постачання українських захисників. Вагнерівці раніше було в межах кількох сотень метрів від маршруту”, – зауважили розвідники.

Прокоментували у британській розвідці і заяви російських окупантів про захоплення заводу “АЗОМ”, що на північ від центру Бахмута.

На думку розвідників, ця частина, імовірно, не повністю контролюється вагнерівцями і залишається спірною, як і протягом останніх тижнів.

“Оскільки ПВК “Вагнер” підтвердив звільнення щонайменше 5000 полонених бійців, нестача особового складу, ймовірно, заважає російським наступальним зусиллям у цьому секторі”, – мовиться у зведенні.

Водночас варто зауважити, що за даними фахівців з Інституту вивчення війни, російським окупантам, ймовірно, вдалось захопити завод “АЗОМ” у Бахмуті на Донеччині. Більш того, зауважили в ISW, окупанти продовжують досягти успіхів у боях за місто.