За даними британських розвідників, протягом останніх тижнів війська РФ продовжували розбудовувати лінію оборони на тимчасово окупованій території Запорізької області.

Про це йдеться у Twitter міноборони Великої Британії.

Протягом останніх тижнів Росія продовжувала розбудовувати лінійну оборону в Запорізькій області. Цілком ймовірно, що за цей район відповідає Південне угруповання військ Росії.

На даний час окупанти завершили створення трьох рівнів оборонних зон приблизно на 120 км цього сектора.

Вони складаються з передньої лінії передових бойових позицій, а далі йдуть дві зони майже безперервної і складнішої оборони. Кожна наступна зона знаходиться приблизно на 10-20 км позаду передньої.

Розвідники зауважили, що Росія, ймовірно, доклала значних зусиль для цих оборонних робіт, оскільки переконана, що Україна розглядає можливість штурму міста Мелітополь.

“Оборони можуть стати серйозними перешкодами, але їх корисність майже повністю залежить від їх підтримки достатньою кількістю артилерії та персоналу. Залишається незрозумілим, чи може Росія зараз зібрати ці ресурси”, – резюмували фахівці.