Повідомляє Генштаб ЗСУ

  • Росіяни продовжують чинити екоцид на тимчасово окупованих територіях

    Фото: НСН

Росіяни продовжують чинити екоцид на тимчасово окупованих територіях // 1 фото

Окупанти продовжують чинити екоцид, облаштувавши на острові полігон, де проводять небезпечні випробування. 

Росіяни проводять підготовку мобілізованих, зокрема й зі стрільбою артилерійських підрозділів. 

Дії російських окупантів на острові можуть негативні наслідки.

Раніше Генштаб ЗСУ повідомив, що російські окупаційні війська з’єднали острів Джарилгач з материковою частиною Херсонської області біля селища Лазурне.