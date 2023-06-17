Повідомляє Генштаб ЗСУ
Росіяни продовжують чинити екоцид на тимчасово окупованих територіях // 1 фото
Окупанти продовжують чинити екоцид, облаштувавши на острові полігон, де проводять небезпечні випробування.
Росіяни проводять підготовку мобілізованих, зокрема й зі стрільбою артилерійських підрозділів.
Дії російських окупантів на острові можуть негативні наслідки.
Раніше Генштаб ЗСУ повідомив, що російські окупаційні війська з’єднали острів Джарилгач з материковою частиною Херсонської області біля селища Лазурне.
- Протягом 23 травня російські війська здійснили 64 обстріли, випустивши по Херсонщині 271 снаряд з важкої артилерії, “Градів”, танків та БпЛА.
- 12 квітня росіяни випустили по Херсонській області 185 снарядів. Так, внаслідок ворожих обстрілів одна людина загинула, ще двоє – отримали поранення.