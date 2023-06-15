Джерело: Центр національного спротиву

Зокрема, аналіз інформаційного поля тимчасово окупованих територій Херсонської області вказує на те, що впродовж червня поточного року, представники окупаційних адміністрацій провели ряд ідеологічних заходів із залученням молоді.

Як повідомляється, головна ціль цих заходів була спрямована на нав’язування класичних російських наративів щодо “Великої Вітчизняної війни” та “успішності періоду існування Радянського Союзу”.

При цьому, застосовується одна з системних програм ідеологічного впливу на дітей та молодь ТОТ півдня України під назвою “Я русский солдат”, яка передбачає проведення історичних вікторин та квестів для демонстрації знань щодо періоду Великої Вітчизняної війни на базі навчальних закладів.

Варто додати, Верховний представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель повідомив, що крім маніпулювання інформацією у війні проти України, Росія також створює труднощі для всього світу.

“Ця війна полягає не лише у використанні вибухівки, бомб, куль та вбивстві. Йдеться про свідомість людей. Це про те, як підкорити дух, інтелект, як люди розуміють події”, — наголосив дипломат, додавши, що маніпулювання інформацією є звичайним для Росії інструментом.

Зауважимо, що з початку повномасштабного російського вторгнення кіберфахівці Служби безпеки України викрили понад 1200 пропагандистів, які поширювали в мережі фейкову інформацію та російські наративи.

До того ж російська пропаганда, що є мутованою версією радянської, сьогодні вважається одним з найпотужніших елементів й методів маніпулювання свідомостями людей.