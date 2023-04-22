Станом на вечір 22 квітня російські окупаційні війська продовжують наступ та Бахмут та села поблизу міста. Вони намагалися захопити Григорівку, Хромове та Іванівське.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ у Facebook станом на 22 квітня.

“Основні зусилля противник зосереджує на веденні наступальних дій на Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. На них було відбито близько 40 атак противника. Найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар’їнку”, — зазначається в повідомленні.

Крім того, окупанти без успіху намагалися захопити Григорівку, Хромове та Іванівське, які розташовані західніше Бахмуту. Водночас російське військо продовжує наступ на Адвіївському та Мар’їнському напрямках.

Як уточнили в штабі, північніше, на Куп’янському та Лиманському напрямках, росіяни не наступали.

На решті напрямків тривали обстріли: від Семенівської громади Чернігівської області на півночі до дельти Дніпра на півдні.

Українська авіація протягом доби завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 3 райони зосередження живої сили та 1 склад боєприпасів противника.