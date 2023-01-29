Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ,
Наразі залишається високою загроза авіаційних та ракетних ударів по всій території України.
На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках ситуація без суттєвих змін. На полігонах РБ триває підготовка підрозділів противника, водночас ворожих наступальних угруповань не виявлено.
На Куп’янському напрямку ворог обстріляв з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Дворічна, Вільшана, Піщане, Крохмальне, Берестове, Зелений Гай і Вишневе Харківської області та Новоселівське і Стельмахівка на Луганщині.
На Лиманському напрямку росіяни обстріляли райони Макіївки, Невського, Кремінної і Діброви Луганської області та Тернів і Ямполівки на Донеччині.
На Бахмутському напрямку вогневого ураження зазнали Спірне, Берестове, Білогорівка, Роздолівка, Бахмут, Дружба та Нью-Йорк Донецької області.
На Авдіївському напрямку під ворожий артилерійський вогонь потрапили райони населених пунктів Водяне, Первомайське Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка і Новомихайлівка.
На Новопавлівському напрямку росіяни обстріляли Вугледар, Нескучне і Велика Новосілка Донецької області.
На Запорізькому напрямку від вогню артилерії противника постраждали райони 14 населених пунктів. Серед них Времівка і Новопіль на Донеччині; Полтавка, Червоне, Гуляйполе, Чарівне, Новоданилівка і Новоандріївка Запорізької області та Нікополь на Дніпропетровщині.
На Херсонському напрямку противник здійснив артилерійський обстріл передмістя та самого міста Херсон. Є постраждалі серед цивільних.
У пресслужбі повідомили, що згідно з отриманою інформацією, з місцевих лікарень Каховки та Нової Каховки російські окупанти вивезли усе медичне обладнання до Новотроїцького Херсонської області. Медичні заклади там окупаційна влада закриває, всупереч раніше наданим обіцянкам.
Авіація Сил оборони протягом доби завдала удару по зенітно-ракетному комплексу противника та два удари по районах зосередження живої сили, озброєння і військової техніки. Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України разом з тим уразили 2 радіолокаційних станції ворога та склад боєприпасів”, – мовиться у повідомленні Генштабу.
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