Про це сповістив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
За його словами, у Харкові найбільше постраждали райони Північна Салтівка та Салтівка — росіяни обстріляли як складські приміщення, так і міські вулиці та житлові будинки, внаслідок чого поранення отримали 6 осіб. В Чугуївському та Дергачівському районах через обстріли загинуло троє — ще один отримав поранення.
Також Синєгубов наголосив, що ворожа армія готує провокації навіть у Великдень, тому закликав громадян не ігнорувати повітряні тривоги та не порушувати комендантську годину.
“За домовленістю з церквами богослужінь цієї ночі не буде. Пересуватися по вулицях в цей час заборонено. Поліція працюватиме у посиленому режимі”, – додав очільник Харківської ОВА.
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