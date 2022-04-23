Про це сповістив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, у Харкові найбільше постраждали райони Північна Салтівка та Салтівка — росіяни обстріляли як складські приміщення, так і міські вулиці та житлові будинки, внаслідок чого поранення отримали 6 осіб. В Чугуївському та Дергачівському районах через обстріли загинуло троє — ще один отримав поранення.

Також Синєгубов наголосив, що ворожа армія готує провокації навіть у Великдень, тому закликав громадян не ігнорувати повітряні тривоги та не порушувати комендантську годину.