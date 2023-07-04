Джерело: Державна інспекція ядерного регулювання України.
Сьогодні, 4 липня, відбулася чергова щотижнева онлайн-нарада керівництва Держатомрегулювання з представниками кризового центру (IEC) Міжнародного агентства з атомної енергії. Під час наради обговорено ситуацію на Запорізькій АЕС, на якій присутня постійна моніторингова місія МАГАТЕ, найбільші загрози для ядерної та радіаційної безпеки на атомній станції.
“Станом на сьогодні окупанти продовжують перешкоджати переведенню енергоблока №5 ЗАЕС у стан «холодний зупин», який є оптимальним в умовах зникнення Каховського водосховища як джерела водопостачання для атомної станції”, – розповіли у відомстві.
Своєю чергою, виконувач обов’язків голови Держатомрегулювання – головного державного інспектора з ядерної та радіаційної безпеки України Олег Коріков вкотре наголосив на важливості відновлення роботи Автоматизованої системи контролю радіаційної обстановки (АСКРО), яку було заблоковано російськими окупантами, та на проведенні представниками МАГАТЕ інспекції наявності ядерного матеріалу на Запорізькій АЕС.
Зазначимо, що у ніч на 4 липня Запорізька АЕС втратила зв’язок зі своєю головною зовнішньою лінією електропередачі. Нині об’єкт працює від нещодавно відновлених резервних джерел живлення для отримання електроенергії.
За словами директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі, єдину лінію електропередачі 750 кіловольтів, що залишилася із чотирьох, було відключено о 01:21.
“Невідомо, що стало причиною відключення електроенергії, і як довго воно триватиме”, – заявив він.
За його словами, ЗАЕС зазнає серйозних проблем з електропостачанням за межами майданчика з моменту початку повномасштабної війни. Це посилює ризики для ядерної безпеки та безпеки об’єкта, який перебуває на лінії фронту.
“Відключення лінії електропередачі 750 кВ призвело до того, що для отримання електроенергії за межами майданчика, необхідної, наприклад, для перекачування охолоджувальної води для станції, ЗАЕС довелося перейти на єдину резервну лінію електропередачі 330 кВ”, – додав глава МАГАТЕ.
- Російські загарбники не дозволяють українським працівникам Запорізької АЕС здійснити переведення енергоблоку №5 у режим “холодного зупину”, як це передбачено розпорядженням Держатомрегулювання від 8 червня 2023 року.
- 22 червня Зеленський заявив, що розвідка отримала інформацію про те, що Росія розглядає сценарій терористичного акту на Запорізькій атомній станції. Ворог для інциденту з викидом радіації все підготував.
- В інтерв’ю британському виданню начальник ГУ ГУР МО генерал-майор Кирило Буданов зазначив, що терористична РФ завершила підготовку до теракту на Запорізькій атомній електростанції.