Станом на 4 липня російські окупанти продовжують перешкоджати переведенню енергоблока №5 ЗАЕС у стан "холодний зупин", який є оптимальним в умовах зникнення Каховського водосховища як джерела водопостачання для атомної станції.

Джерело: Державна інспекція ядерного регулювання України.

Сьогодні, 4 липня, відбулася чергова щотижнева онлайн-нарада керівництва Держатомрегулювання з представниками кризового центру (IEC) Міжнародного агентства з атомної енергії. Під час наради обговорено ситуацію на Запорізькій АЕС, на якій присутня постійна моніторингова місія МАГАТЕ, найбільші загрози для ядерної та радіаційної безпеки на атомній станції.

“Станом на сьогодні окупанти продовжують перешкоджати переведенню енергоблока №5 ЗАЕС у стан «холодний зупин», який є оптимальним в умовах зникнення Каховського водосховища як джерела водопостачання для атомної станції”, – розповіли у відомстві.

Своєю чергою, виконувач обов’язків голови Держатомрегулювання – головного державного інспектора з ядерної та радіаційної безпеки України Олег Коріков вкотре наголосив на важливості відновлення роботи Автоматизованої системи контролю радіаційної обстановки (АСКРО), яку було заблоковано російськими окупантами, та на проведенні представниками МАГАТЕ інспекції наявності ядерного матеріалу на Запорізькій АЕС.

Зазначимо, що у ніч на 4 липня Запорізька АЕС втратила зв’язок зі своєю головною зовнішньою лінією електропередачі. Нині об’єкт працює від нещодавно відновлених резервних джерел живлення для отримання електроенергії.

За словами директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі, єдину лінію електропередачі 750 кіловольтів, що залишилася із чотирьох, було відключено о 01:21.

“Невідомо, що стало причиною відключення електроенергії, і як довго воно триватиме”, – заявив він. За його словами, ЗАЕС зазнає серйозних проблем з електропостачанням за межами майданчика з моменту початку повномасштабної війни. Це посилює ризики для ядерної безпеки та безпеки об’єкта, який перебуває на лінії фронту.