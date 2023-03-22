Про це інформує пресслужба Міноборони з посиланням на слова заступниці міністра оборони України Ганни Маляр.

Як повідомляється, в населених пунктах Старобільськ, Щастя, Новоайдар, Нижньотепле, Новопсков Луганської області оголошено черговий етап масштабної військової підготовки російських окупаційних військ з проведенням у цьогорічний весняно-літній період мобілізаційних навчань.

Зазначено, що до участі в зазначених мобілізаційних заходах російськими окупантами передбачається мобілізувати все місцеве чоловіче населення призовного віку (насамперед тих, які отримали громадянство РФ та так званої терористичної організації “ЛНР”).

Також додається, що при цьому окупанти для мотивування потенційних призовників до служби у ворожих військах обіцяють передавати їм примусово відчужене житло громадян України, які вимушено залишили тимчасово окуповану територію.

Наголошено, що чоловіки, усвідомлюючи перспективу потрапити на фронт після проходження військової підготовки, звільняються з роботи та змінюють місце проживання.