Російські загарбники продовжують розбирати звали маріупольського драмтеатру. Через масову відмову маріупольців від участі в розбиранні залучено робітників МНС РФ.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

“Більше техніки, більше людей. За свідченням мешканців, тіла загиблих продовжують вивозити тракторними лафетами”, – зазначив Андрющенко.

За його словами, найжахливіше те, що вже не вдасться дізнатися про справжню кількість загиблих. РФ дуже швидко ховає сліди своїх злочинів.

16 березня російські загарбники скинули бомбу на Драматичний театр у Маріуполі, де переховувалися сотні мирних мешканців. У прицілі ворога залишаються жінки, діти та люди похилого віку.

Вранці 17 березня завали почали розбирати. Було відкрито один вихід, з якого вийшло не менше 130 осіб. За оцінками, у бомбосховищі драмтеатру залишилось щонайменше 1300 осіб.